Футбол

РФС рассмотрит вопрос о расширении премьер-лиги до 18 командИзвестия 06:05

В Российском футбольном союзе (РФС) рассмотрят вопрос возможного увеличения числа клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Об этом сообщили в пресс-службе РФС. Как пишет «Спорт-Экспресс», вопрос о возможном расширении премьер-лиги возникает не впервые.
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В РФС думают о расширении премьер-лиги. Почему это спорная идея

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