Футбол
РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 командРЕН ТВ 11:22
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21. Количество клубов может увеличиться до 18, как это было во время проведения чемпионатов России 1993, 1996 и 1997 годов.
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Сборная Италии обыграла Мексику на молодежном ЧМ-2019
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Рогозин пообещал высадку россиян на луну в 2030 году
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Обновлено в 12:16
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Виктории Нуланд отказали в российской визе
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Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
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Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
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