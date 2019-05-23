РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ до 18 клубовMetaratings вчера в 14:08

Члены исполкома приняли решение проработать вопрос о возможном расширении количества клубов РПЛ до 18. Нововведение может начать действовать с сезона-2020/21.

РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ до 18 клубов

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