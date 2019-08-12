Футбол

РФС рассмотрит инцидент с оскорблением судьи на матче в ГрозномГоворит Москва вчера в 13:34

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 11 августа
Стадион «Ахмат-Арена»
7′
Гус Тил
Антон Швец
13′
32′
Зелимхан Бакаев
44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
46′
68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
71′
Аблай Мбенг
75′
Аблай Мбенг
76′
Аблай Мбенг
77′
Бернард Бериша
81′
83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
90′
Роман Зобнин
90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
Инцидент произошёл накануне на стадионе в Грозном во время матча чемпионата России по футболу между местным «Ахматом» и московским «Спартаком». После удаления игрока чеченской команды на арене по громкой связи прозвучало оскорбление в адрес арбитра.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Итоги 5-го тура РПЛ: «Зенит» - лидер, судейские скандалы в Москве и Грозном

РИА Новостивчера в 15:29

КДК РФС не получал протест «Спартака» по итогам матча с «Ахматом» в молодежном первенстве

Матч ТВвчера в 06:00

КДК рассмотрит инцидент с оскорблением судьи на матче «Ахмат» — «Спартак»

Чемпионатвчера в 13:18

Дисциплинарный комитет рассмотрит инцидент с оскорблением судьи в Грозном

РБКвчера в 13:06

КДК РФС не получал протест «Спартака» по итогам матча с «Ахматом» в молодежном первенстве

Sportbox.RUвчера в 06:00

КДК рассмотрит инцидент с микрофоном в матче «Ахмат» – «Спартак»

Sports.ruвчера в 13:53

КДК не получал от «Спартака» протест по матчу молодежного первенства с «Ахматом»

Спорт-Экспрессвчера в 04:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Британские ВВС поднимали истребители для перехвата российских Ту-142

Обновлено в 05:05
Происшествия

Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Политика

В Кремле прокомментировали протесты в Москве

Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Обновлено в 01:08
Космос

Астероид размером больше пирамиды Хеопса приближается к Земле

Астероид, который своими размерами превосходит египетскую пирамиду Хеопса в Гизе, приблизиться к Земле уже в конце августа.
Обновлено вчера в 00:57
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Фигуранта «дела 27 июля» режиссера Васильева снова положили в больницу

Телережиссер Дмитрий Васильев, который стал одним из фигурантов "дела 27 июля" и которого госпитализировали после допроса 10 августа, на который ему не разрешили взять инсулин, снова попал в больницу.
Обновлено в 06:54
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Футбол

Мирча Луческу может возглавить московское «Динамо»

Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика

В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Общество

Протестующие заблокировали работу аэропорта в Гонконге

Возобновить работу воздушная гавань смогла утром, но около 300 рейсов пришлось отменить, а в зале вылета собрались огромные очереди.
Обновлено в 06:25
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика

Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Мадуро создал новое министерство

Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о создании в стране нового ведомства — Министерства по туризму и внешней торговле.
Обновлено вчера в 20:56
Политика

Водная блокада Крыма. Украине предъявили требование на воду реки Днепр

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:41
Спорт

Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг

Пять российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований после перепроверки на допинг.
Обновлено в 06:57
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия

Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»

Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Футбол

Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»

Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Обновлено вчера в 12:24
Экономика

Россияне стали меньше тратить в продуктовых магазинах

Обновлено вчера в 04:05
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Политика

Путин 19 августа посетит Францию и обсудит с Макроном Украину

Президент Владимир Путин 19 августа совершит однодневный визит во Францию и обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние отношения и вопросы мировой повестки, в том числе Украину и перспективы работы в "нормандском формате".
Обновлено в 06:33
ЖКХ

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом

Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное