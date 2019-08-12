Инцидент произошёл накануне на стадионе в Грозном во время матча чемпионата России по футболу между местным «Ахматом» и московским «Спартаком». После удаления игрока чеченской команды на арене по громкой связи прозвучало оскорбление в адрес арбитра.

РФС рассмотрит инцидент с оскорблением судьи на матче в Грозном

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