Футбол

РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и ИльинымRT на русском 13:47

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после ответного матча полуфинала Кубка России по футболу между «Арсеналом» из Тулы и екатеринбургским «Уралом».
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Алексей Смертин
Мы будем разбираться в данной ситуации. Такие высказывания неприемлемы не только на футбольном поле, но и за его пределами. Мы соберём все материалы по данному делу и передадим в КДК РФС, а дальше уже будет выноситься решение комитетом.
— Алексей Смертин, российский футболистRT на русском 13:47

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