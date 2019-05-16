РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и ИльинымRT на русском 13:47

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Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после ответного матча полуфинала Кубка России по футболу между «Арсеналом» из Тулы и екатеринбургским «Уралом».

РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и Ильиным

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