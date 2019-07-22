Российский футбольный союз (РФС) проведет специальное совещание по инциденту, произошедшему после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Спартаком", сообщает ТАСС.

РФС проведет совещание по инциденту после игры «Ростов» - «Спартак»

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