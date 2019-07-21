Футбол
РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-ДонуГазета.Ru вчера в 19:48
Представитель Российского футбольного союза (РФС) высказался по поводу инцидента с избиением болельщиков сотрудниками ОМОНа на стадионе "Ростов-Арена", передает "СЭ". Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".
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В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
Donnews.ruвчера в 18:13
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
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