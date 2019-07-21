с чего всё началось

Представитель Российского футбольного союза (РФС) высказался по поводу инцидента с избиением болельщиков сотрудниками ОМОНа на стадионе "Ростов-Арена", передает "СЭ". Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".

РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону

Политика Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».

Политика Названы кандидаты на пост премьера Украины Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь» Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.

Кино Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.

Политика Источники сообщили о возможной отставке главы МАГАТЭ Глава МАГАТЭ Юкия Амано досрочно сложит свои полномочия, сообщили "Интерфаксу" информированные источники в Вене.

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Происшествия Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".

Авто Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Экономика Western Union резко ограничила сумму переводов за границу Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.

Происшествия Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.

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Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

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Футбол «Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.

Армия и оружие Судна Индии и Китая примут участие в параде в честь Дня ВМФ России Ожидается, что всего в параде в честь Дня Военно-морского флота России примут участие более 40 кораблей и судов, а также более 40 самолетов и вертолетов.

Политика Партия «Слуга народа» получит до 127 мандатов по списку в Раде Как сообщает телеканал "112 Украина", данные экзитполов свидетельствуют, что побеждающая на выборах в Верховную раду партия "Слуга народа" может получить в украинском парламенте до 127 мандатов по партийным спискам.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.