Футбол

РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-ДонуГазета.Ru вчера в 19:48

Представитель Российского футбольного союза (РФС) высказался по поводу инцидента с избиением болельщиков сотрудниками ОМОНа на стадионе "Ростов-Арена", передает "СЭ". Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении
, по материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны.
Интерфакс-Спорт04:18

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