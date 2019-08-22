Футбол
РФС продал 16 тыс. билетов на матч Россия — КазахстанREGNUM 05:48
Российский футбольный союз (РФС) продал 16 тыс. билетов на матч между сборными России и Казахстана. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе организации.
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На футбольный матч сборной России в Калининграде продали почти половину билетов
Новый Калининград.Ru05:14
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