Футбол

РФС продал 16 тыс. билетов на матч Россия — КазахстанREGNUM 05:48

Российский футбольный союз (РФС) продал 16 тыс. билетов на матч между сборными России и Казахстана. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе организации.
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На матч Россия — Казахстан в квалификации ЧЕ-2020 продано 16 тыс. билетов

Sport24.ru03:49

На матч отбора Евро-2020 Россия - Казахстан реализовано 16 тысяч билетов

РИА Новости03:55

На отборочный матч Евро-2020 Россия — Казахстан продано 16 тыс. билетов

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В РФС рассказали о высокой динамике продаж билетов на матч России с Казахстаном

Матч ТВ04:10

На футбольный матч сборной России в Калининграде продали почти половину билетов

Новый Калининград.Ru05:14

РФС продал на матч Россия — Казахстан уже 16 тысяч билетов

Спорт-Экспресс03:55

На футбольный матч Россия — Казахстан в Калининграде продана почти половина билетов

Клопс04:44
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Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

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Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

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Трамп считает некрасивым отказ Дании продавать Гренландию

Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен отказался от возможной сделки по продаже Гренландии.
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Старт празднования Дня флага России задал зрелищный флешмоб, на котором 4,5 тыс. представителей творческой молодежи, а также выдающиеся деятели культуры и искусства мирового уровня под исполнение гимна России развернули российский триколор размером 12 на 18 метров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Обновлено в 02:55
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Россияне отключаются от кабельного телевидения

Аналитики отмечают, что в сегменте кабельного телевидения наблюдается значительный отток пользователей.
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Политика

Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой

Обновлено вчера в 15:59
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество

Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину

Обновлено в 06:00
Гаджеты

Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Украинский журналист призвал Киев готовиться к войне с Россией

Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.
Обновлено в 04:48
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Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия

На северо-востоке Москвы загорелись два балкона

Два балкона загорелись в 12-этажном жилом здании на северо-востоке Москвы, спасены семь человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
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Происшествия

Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

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Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек

Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
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Кино

Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Энергетика

Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль

Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
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Происшествия

Русланом Д. по делу «Нового величия» оказался программист из Молдавии

Фигуранты дела утверждают, что идею организации им подсказали сотрудники ФСБ.
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Samsung стала на защиту владельцев Android от насмешек «яблочников»

Владельцы обоих систем периодически подкалывают друг-друга, но на этот раз виновата именно компания Apple, а потому на защиту второй стороны и стала Samsung.
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Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Обновлено в 05:13
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
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