Футбол
РФС продал 16 тыс. билетов на матч Россия — КазахстанREGNUM 05:48
Российский футбольный союз (РФС) продал 16 тыс. билетов на матч между сборными России и Казахстана. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе организации.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Энергетика
Польша захотела сократить расходы на российский газ за счет СПГ из США
В следующем году PGNIG хочет получить не менее 39 танкеров СПГ, чтобы не покупать «больше российского газа, чем это обязательно» согласно условиям контракта.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных
На месте пожара находятся 153 К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Бузову обокрала обезьяна на Бали
Певицу и ведущую Ольгу Бузову обокрала обезьяна. Это произошло на Бали, во время съемок нового проекта телезвезды.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает Fox News.
Обновлено в 01:42
Политика
США могут отменить право гражданства по рождению
Президент США Дональд Тамп заявил, что власти рассматривают возможность отмены права предоставления американского гражданства по рождению на территории страны.
Обновлено в 01:47
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной стабилизировалось
Как сообщил РИА "Новости" пиар-директор мужа актрисы Бари Алибасова Вадим Горжанкин, у нее произошло нарушение мозгового кровообращения.
Обновлено в 08:52
Технологии
Центр компетенций НТИ создаст инновационные препараты для лечения рака
Лаборатория по разработке инновационных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, среди которых рак молочной железы и яичников, открылась в Центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (ИБХ РАН).
Обновлено в 05:07
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Росстандарт проверит безопасность автобусов из-за большого числа ДТП
Росстандарт начал комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа ДТП.
Обновлено в 07:21
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Энергетика
РБК: Треть доходов бюджета России связана с нефтью и газом
При подсчете нефтегазовых доходов в расширенном понимании РБК получил сумму в 10,5 трлн рублей — это поступления по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа в 2018 году.
Обновлено в 06:12
Общество
Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Следствие завершило работу на месте посадки А321 в кукурузное поле
СК РФ и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье, сообщает в четверг владелец борта - авиакомпания "Уральские авиалинии".
Обновлено в 07:59
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Происшествия
Мамаев не уплатил налоги почти на 500 тысяч рублей
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Первый Core i9 с TDP 35 Вт: Intel Core i9-9900T поступил в продажу
Само собой, по производительности Core i9-9900T уступает другим представителям серии.
Обновлено в 02:06
Хоккей
«Куньлунь» обыграл «Трактор» в турнире Ромазана
Обновлено в 08:22
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Наука
У гималайского Озера Скелетов нашли европейские кости
Группа исследователей из США, Великобритании, Германии и Индии изучила 38 скелетов, найденных на озере.
Обновлено 20 августа в 11:00