Футбол

РФС признал Лапочкина лучшим арбитром прошедшего сезонаВести.Ru вчера в 15:08

Бюро исполкома Российского футбольного союза признало Сергея Лапочкина лучшим арбитром в сезоне-2018/19. О выборе в пользу 38-летнего судьи из Санкт-Петербурга сообщил официальный сайт РФС.
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РФС признал Лапочкина лучшим арбитром сезона-2018/19

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Лапочкин рассудит матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом»

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РФС признал Лапочкина лучшим судьёй сезона-2018/19

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Спорт-Экспрессвчера в 13:45
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Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
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ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ

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Обновлено вчера в 09:37
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Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
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В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

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Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
Обновлено вчера в 02:00
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В Кузбассе обнаружили незаконную добычу золота

Выявление и пресечение незаконной добычи полезных ископаемых продолжается под личным контролем главы Кузбасса.
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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

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В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала

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Российский футбольный судья, имеет категорию ФИФА. Обслуживает матчи чемпионата России. Сын арбитра и инспектора Сергея Лапочкина.
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