Футбол

РФС признал Лапочкина лучшим арбитром прошедшего сезонаВести.Ru 15:08

Бюро исполкома Российского футбольного союза признало Сергея Лапочкина лучшим арбитром в сезоне-2018/19. О выборе в пользу 38-летнего судьи из Санкт-Петербурга сообщил официальный сайт РФС.
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РФС признал Лапочкина лучшим арбитром сезона-2018/19

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РФС признал Лапочкина лучшим арбитром сезона

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ТАСС14:06

РФС признал Лапочкина лучшим судьёй сезона-2018/19

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