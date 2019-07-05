Футбол
РФС признал Лапочкина лучшим арбитром прошедшего сезонаВести.Ru 15:08
Бюро исполкома Российского футбольного союза признало Сергея Лапочкина лучшим арбитром в сезоне-2018/19. О выборе в пользу 38-летнего судьи из Санкт-Петербурга сообщил официальный сайт РФС.
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ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
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В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости
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Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
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Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске
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Умерла правозащитница Мальва Ланда
Обновлено в 19:59
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Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
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Том Холланд высказался по поводу ориентации Человека-паука
Звезда "Человека-паука: вдали от дома" сказал, что в следующем фильме будет не против идентифицировать своего персонажа как гея.
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Папа Римский попросил Путина молиться за него
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Происшествия
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Пожар на складах в американском штате Кентукки уничтожил более семи миллионов литров виски Jim Beam, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:16
Интернет
Facebook, WhatsApp и Instagram перестали работать по всему миру
В рамках текущего сбоя характерны следующие проблемы: для всех сервисов — недоступность фотографий и невозможность загрузить новые, для Facebook — долгая загрузка ленты новостей, в мессенджере WhatsApp уверенно работает только обмен текстовыми сообщениями, любые файлы мультимедиа, включая голосовые записи, могут не передаваться и не загружаться.
Обновлено вчера в 14:19
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Гаджеты
Android 10 для Xiaomi Mi 9 стала на шаг ближе к выпуску
Бета-версия Android 10 стала доступна для Xiaomi 9 еще в мае после официальной премьеры этой операционной системы.
Обновлено в 02:33
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
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Обновлено в 10:52
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате
Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено вчера в 12:14
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
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Авто
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
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Космос
Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок
Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.
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Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено в 14:48
Общество
В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест
Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56