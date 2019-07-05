Футбол
РФС признал Лапочкина лучшим арбитром прошедшего сезонаВести.Ru 15:08
Бюро исполкома Российского футбольного союза признало Сергея Лапочкина лучшим арбитром в сезоне-2018/19. О выборе в пользу 38-летнего судьи из Санкт-Петербурга сообщил официальный сайт РФС.
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Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Обновлено в 19:27
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Гаджеты
На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50
Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.
Обновлено в 09:59
Политика
Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено в 18:30
Здоровье
Семь причин поступка
Около трети информантов предпочитали не рассказывать никому о том, что стали потенциальными донорами.
Обновлено в 18:55
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Футбол
Команды из Андорры и Люксембурга прошли в квалификацию Лиги Европы
Команда из Андорры одержала победу по сумме двух матчей в предварительном раунде над «Ла-Фиоритой» со счетом 3:1. Также в следующий этап соревнований пробился люксембургский «Прогрес Нидеркорн», благодаря голу забитому на гостевом поле.
Обновлено в 15:59
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Авто
«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства
Обновлено в 14:46
Общество
В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест
Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Политика
В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено в 17:22
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Политика
Вице-премьер Италии уверен, что Путин оставит след в истории
Обновлено в 17:49
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Гаджеты
Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе
По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Происшествия
В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников
На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Технологии
В Германии запустили мобильную связь 5G
До конца 2019 года более чем в 100 местах установят свыше 300 антенн, которые поддерживают технологию 5G, а к концу следующего года эта сеть должна быть доступна уже в 20 крупнейших городах ФРГ, пишет Deutsche Welle.
Обновлено в 12:17
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46