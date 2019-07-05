Бюро исполкома Российского футбольного союза признало Сергея Лапочкина лучшим арбитром в сезоне-2018/19. О выборе в пользу 38-летнего судьи из Санкт-Петербурга сообщил официальный сайт РФС.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Гаджеты На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50 Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.

Политика Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.

Здоровье Семь причин поступка Около трети информантов предпочитали не рассказывать никому о том, что стали потенциальными донорами.

Происшествия В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Футбол Команды из Андорры и Люксембурга прошли в квалификацию Лиги Европы Команда из Андорры одержала победу по сумме двух матчей в предварительном раунде над «Ла-Фиоритой» со счетом 3:1. Также в следующий этап соревнований пробился люксембургский «Прогрес Нидеркорн», благодаря голу забитому на гостевом поле.

Экономика Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.

Общество В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Наука На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.

Происшествия Дерево убило ребенка на востоке Москвы На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.

Политика В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.

Политика Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17 На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.

Происшествия В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Гаджеты Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.

Шоу-бизнес Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Политика МИД Украины вызвал посла Венгрии МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.

Энергетика Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома» Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Технологии В Германии запустили мобильную связь 5G До конца 2019 года более чем в 100 местах установят свыше 300 антенн, которые поддерживают технологию 5G, а к концу следующего года эта сеть должна быть доступна уже в 20 крупнейших городах ФРГ, пишет Deutsche Welle.