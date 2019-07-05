Футбол

РФС признал Лапочкина лучшим арбитром прошедшего сезонаВести.Ru 15:08

Бюро исполкома Российского футбольного союза признало Сергея Лапочкина лучшим арбитром в сезоне-2018/19. О выборе в пользу 38-летнего судьи из Санкт-Петербурга сообщил официальный сайт РФС.
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РФС признал Лапочкина лучшим арбитром сезона-2018/19

Sport24.ru18:58

Лапочкин признан лучшим арбитром России-2018/19

Советский спорт14:50

Лапочкин рассудит матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом»

ТАСС14:06

Лапочкин — лучший арбитр сезона-2018/19

Матч ТВ15:30

РФС признал Лапочкина лучшим арбитром сезона

РИА Новости14:19

РФС признал Лапочкина лучшим судьёй сезона-2018/19

Чемпионат14:34

Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив»

Спорт-Экспресс13:45
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«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства

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Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
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На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
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Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

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В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
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В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

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МИД Украины вызвал посла Венгрии

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
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Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

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ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
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До конца 2019 года более чем в 100 местах установят свыше 300 антенн, которые поддерживают технологию 5G, а к концу следующего года эта сеть должна быть доступна уже в 20 крупнейших городах ФРГ, пишет Deutsche Welle.
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В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

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Сергей Сергеевич Лапочкин
Российский футбольный судья
Российский футбольный судья, имеет категорию ФИФА. Обслуживает матчи чемпионата России. Сын арбитра и инспектора Сергея Лапочкина.
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