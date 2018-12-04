Общее собрание клубов Российской премьер-лиги юридически утвердило использование системы видеопомощи арбитрам (VAR), заявил журналистам глава лиги Сергей Прядкин. VAR была протестирована во время матча пятого тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Динамо" 25 августа.

с чего всё началось

VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму - в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам.

Сегодня на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR. Рабочую группу лиги, которая будет заниматься рассмотрением вариантов по внедрению этой системы, возглавил генеральный директор ФК Краснодар Владимир Хашиг.

РФС принял решение о введении VAR в РПЛ

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