Футбол

РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судейРИА Новости вчера в 10:12

Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Президент «Ахмата» Даудов нецензурно оскорбил судей, но РФС не наказывает его

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Комитет по этике РФС не получал запрос о рассмотрении поведения президента «Ахмата»

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КДК не будет рассматривать правомерность косовского флага на «Ахмат Арене»

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Президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей. Но КДК не будет рассматривать его поведение

Спорт-Экспрессвчера в 09:29

РФС не будет оценивать появление флага Косова на матче «Ахмата» в Грозном

Аргументы и Фактывчера в 08:40

РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей

РИА Новостивчера в 10:12
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Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол

Армейский сбой: осечка ЦСКА поменяла расклады в таблице РПЛ

Армейцы упустили победу, позволив сопернику забить два мяча в последние шесть минут матча (2:2). Ничейный результат абсолютно нелогичен: ЦСКА доминировал на протяжении всей игры и создал массу опасных моментов у ворот соперника.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины

Обновлено 30 марта в 10:36
Происшествия

Суд Оренбурга рассмотрит ходатайства бывшего мэра и его заместителя

Обновлено вчера в 08:10
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Мещанский суд Москвы продлил до 4 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 02:43
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

На верифицированной странице в Facebook журналистка по-прежнему зарегистрирована под фамилией Рынска.
Обновлено в 02:51
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Обновлено вчера в 16:58
Экономика

С 1 апреля на 2% индексируются социальные пенсии

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Обновлено вчера в 18:07
Политика

Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit

Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
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Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула

Ранее сообщалось, что в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова потеряла работу из-за фотографии в купальнике.
Обновлено 30 марта в 09:50
Недвижимость

Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов

Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

Мэру итальянского города направили конверт со взрывчаткой

Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина 34-летней Кьяре Аппендино, передает ТАСС. Самодельная бомба была обезврежена.
Обновлено вчера в 17:57
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой

Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Транспорт

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»

В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
Обновлено вчера в 23:43
Наука

Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео

В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено вчера в 10:18
Музыка

Валерий Гергиев вновь привезет в Челны свой Пасхальный фестиваль

Дата концерта в Челнах пока не объявлена.
Обновлено в 00:31
Футбол

Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Мониторинг вакансий, проведенный ВНИИ труда Минтруда России, показал, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в стране являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
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Мужчина всю жизнь избегал солнечного света из-за редкой болезни

Из-за редкого наследственного заболевания солнечный свет стал смертельно опасен для жителя британского города Кингстон-апон-Халл.
Обновлено в 02:29
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
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Первые изображения новой Lada 4х4 появились в Сети

Аналогичные изменения настигнут и корму, где узнаваемые задние фонари станут отсылкой к первому поколению «Нивы» образца 1992 года.
Обновлено вчера в 09:33
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Грозный. Ведёт свою историю с 1946 года. Выступает в Российской премьер-лиге. Обладатель Кубка России 2003/04. Домашние матчи проводит на стадионе «Ахмат-Арена».
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