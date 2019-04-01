Футбол
РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судейРИА Новости вчера в 10:12
Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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