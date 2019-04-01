Футбол

РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судейРИА Новости 10:12

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 30 марта
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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