Футбол
Российский футбольный союз поздравил Виталия Мутко с юбилеем. Сегодня вице-премьеру РФ и известному спортивному деятелю исполняется 60 лет.
Sport24.ru05:20
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Футбол
«Крылья Советов» – «Ростов» – 1:0. Антон открыл счет
В 17-м туре чемпионата России «Крылья Советов» принимают на своем поле «Ростов».
Обновлено в 05:18
Футбол
«Зенит» объявил о переименовании домашнего стадиона в «Газпром Арену»
«Зенит» объявил о переименовании домашнего стадиона, который с 9 декабря будет называться «Газпром Арена».
Обновлено в 05:35
Футбол
Лукаку из-за конфликта с Моуринью хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
Ромелу Лукаку хочет покинуть Манчестер Юнайтед из-за растущего конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.
Обновлено в 05:18
Футбол
Фанаты во время матча сбросили стюарда с трибуны
Фанаты «Интера» оторвали несколько сидений на стадионе «Альянц-Ювентус», где проходила встреча, повредили туалеты и столкнули женщину-сотрудника с трибуны, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Енисей» использовал отбеливатель, когда выбирал форму на игру с ЦСКА
«Енисей» в шуточной форме анонсировал матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 04:07
Футбол
Нападающий «Манчестер Сити» Агуэро пропустит матч АПЛ с «Челси»
Обновлено в 05:00
Футбол
«Атлетико» — «Алавес»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 15:00
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 05:00
Футбол
Пеп Гвардиола: «„Ман Сити“ не накажут за нарушения правил ФФП»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что не верит в возможное наказание клуба за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 05:05
Футбол
Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Севильей»
Российский полузащитник Валенсии Денис Черышев попал в заявку команды на матч с Севильей.
Обновлено в 04:59
Футбол
«Крылья Советов» интересуются бывшим форвардом «Манчестер Сити»
"Крылья Советов" интересуются нападающим Валерием Божиновым, сообщает Topsport.
Обновлено в 05:12
Футбол
Жиго вернулся к тренировкам в «Спартаке»
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго провёл первую тренировку после травмы на базе клуба в Тарасовке.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»
В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Порту» разгромил «Портимоненсе», пропустив первым
12-й тур Примейры стартовал матчем с участием лидера, "Порту" и середняков турнира из "Портимоненсе".
Обновлено в 04:44
Футбол
«Балтика» уволила очередного тренера
Как сообщил "Спорт-Экспресс", "Балтика" решила прекратить сотрудничество с главным тренером Игорем Ледяховым и его помощником Олегом Василенко.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером
Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено в 04:25