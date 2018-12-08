Футбол

РФС поздравил с днем рождения Виталия Мутко
Sport24.ru
05:20

Российский футбольный союз поздравил Виталия Мутко с юбилеем. Сегодня вице-премьеру РФ и известному спортивному деятелю исполняется 60 лет.
Sport24.ru05:20

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РФС поздравил Виталия Мутко с 60-летним юбилеем

REGNUM06:36

РФС поздравил Мутко с 60-летием

Чемпионат05:17

РФС поздравил Мутко с юбилеем

Спорт-Экспресс04:48

РПЛ: «Многочисленные триумфы российских спортсменов — личная заслуга Мутко»

Sport24.ru06:59

Победоносный. Виталию Мутко – 60 лет

Телеканал 360°вчера в 16:15
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Футбол

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Среди голосующих за "Золотой мяч" - 2018 обнаружился несуществующий человек, сообщает "Советский спорт".
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что не верит в возможное наказание клуба за нарушения правил финансового фэйр-плей.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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