Футбол
РФС получил разрешение на использование VARBookmaker-ratings.ru вчера в 12:03
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
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РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.
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Есть такая традиция у Карпина – побеждать «Спартак». Пять интриг второго тура РПЛ
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Первый видеоарбитр – Казарцев. РФС введет ВАР самостоятельно – без генерального партнера
Спорт-Экспрессвчера в 13:00
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СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
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Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
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Пострадавший в ДТП с бензовозом младенец умер в больнице
Пострадавший в результате жуткого ДТП в Калининградской области трехмесячный ребенок умер в больнице.
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Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
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Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
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Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
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Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
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Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
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Израиль начал угрожать России в Сирии
В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
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Футбол
Алжирец Беннасер признан лучшим футболистом Кубка африканских наций
Полузащитник сборной Алжира по футболу Исмаэль Беннасер признан лучшим игроком Кубка африканских наций (КАН) 2019 года, который прошёл в Египте.
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Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
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Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
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Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Общество
Россия начала экспорт пряников в Китай
Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
В Чите школьница угнала машину, чтобы добраться до дома
14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН арестовали по подозрению в получении взятки
В Самаре по подозрению в получении взятки в 520 тыс. руб. арестовали первого заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Обновлено в 05:23
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Обновлено в 03:40
Политика
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
Правительство РФ в четверг одобрило законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 02:26
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В Astroneer празднуют пятидесятилетие миссии «Аполлона-11»
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
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Культура
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«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа
Ежегодный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2018 году, произойдёт 1 августа.
Обновлено 18 июля в 08:17
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
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Игры
В Rockstar Social Club обнаружили очередное упоминание PC-версии Red Dead Redemption 2
На сайте статистики Red Dead Redemption 2 в Rockstar Social Club нашли упоминание PC-версии игры.
Обновлено в 04:05
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Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
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Гаджеты
Xiaomi представляет механические часы T-Series CIGA Design
Обновлено в 04:10
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24