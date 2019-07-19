РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.

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Происшествия СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400 По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.

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Армия и оружие В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.

Политика Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.

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Футбол Алжирец Беннасер признан лучшим футболистом Кубка африканских наций Полузащитник сборной Алжира по футболу Исмаэль Беннасер признан лучшим игроком Кубка африканских наций (КАН) 2019 года, который прошёл в Египте.

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