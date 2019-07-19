Футбол

РФС получил разрешение на использование VARBookmaker-ratings.ru вчера в 12:03

Динамо — Рубин
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
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Александр Дюков
РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.
— Александр ДюковИнфо24 вчера в 12:47

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