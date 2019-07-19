Футбол

РФС получил разрешение на использование VARBookmaker-ratings.ru 12:03

Динамо — Рубин
21 июля
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Читать в источнике
Обсудить
Александр Дюков
РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.
— Александр ДюковИнфо24 12:47

Подробнее о событии

Казарцев и Вилков будут видеоассистентами на матче «Динамо» — «Рубин»

Sport24.ru13:03

«Матч ТВ» приветствует введение системы VAR в России

RT на русском16:31

Казарцев и Вилков назначены видеоассистентами на матч «Динамо» – «Рубин»

Sports.ru12:37

С праздником, товарищи – в российский футбол официально приходит VAR

Советский спорт15:00

РФС получил разрешение на использование VAR

Bookmaker-ratings.ru12:03

Казарцев и Вилков будут видеоассистентами на матче «Динамо» — «Рубин»

РИА Новости13:40

РФС до сих пор не получил разрешение на использование VAR во втором туре РПЛ

ProstoProSport05:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:15, Вашингтон
Политика

Оппозиционер указал на незаконность самовыдвижения Осипова в губернаторы

Оппозиционный активист, кандидат в депутаты читинской думы Александр Жданов указал на незаконность самовыдвижения главы региона Александра Осипова кандидатом в губернаторы Забайкалья; на момент выдвижения Осипова высший закон региона - Устав Забайкальского края - разрешал идти на выборы только от политических партий.
Обновлено в 08:02
Политика

Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой

Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
Обновлено в 10:36
Политика

Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы

Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля британскими спецслужбами.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие

Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 16:31
Интернет

«ВКонтакте» запустит приложение для знакомств Lovina

Обновлено в 07:28
Политика

Киев предложил обменять Вышинского на Сенцова

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе

Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Футбол

ФСИН: Никого в колонии Кокорина и Мамаева палкой не бьют

Обновлено в 03:24
Происшествия

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Обновлено в 18:07
Политика

США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы

Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого

По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Кино

Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия

Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Политика

На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы

Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Интернет

Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Технологии

Гражданин Украины ограбил Microsoft на $10 млн

В США полиция задержала 25-летнего гражданина Украины Кващука за то, что он обокрал компанию Microsoft на сумму в $10 млн.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

В ЛНР призвали Киев завершить разведение сил 2016 года

Развод сил и средств на новых участках в Донбассе будет возможен только после завершения первого этапа разведения и полного выхода украинских силовиков с участков у Золотого и Петровского, заявил на брифинге министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 13:02
Экономика

Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции

Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.
Обновлено в 11:45
Общество

Новый плавательный центр в «Лужниках» может открыться осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства многофункционального плавательного центра в "Лужниках", стройку планируют завершить в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал

Обновлено в 17:11
Музыка

В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана

Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском

Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.
Обновлено в 15:41
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Обновлено в 14:09
Политика

Путин прокомментировал сокращение бюджетных мест в вузах

"На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут", – заявил президент на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Обновлено в 06:27
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное