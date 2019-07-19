Футбол
РФС получил разрешение на использование VARBookmaker-ratings.ru 12:03
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
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РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:15, Вашингтон
Политика
Оппозиционер указал на незаконность самовыдвижения Осипова в губернаторы
Оппозиционный активист, кандидат в депутаты читинской думы Александр Жданов указал на незаконность самовыдвижения главы региона Александра Осипова кандидатом в губернаторы Забайкалья; на момент выдвижения Осипова высший закон региона - Устав Забайкальского края - разрешал идти на выборы только от политических партий.
Обновлено в 08:02
Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
Обновлено в 10:36
Политика
Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля британскими спецслужбами.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 16:31
Интернет
«ВКонтакте» запустит приложение для знакомств Lovina
Обновлено в 07:28
Политика
Киев предложил обменять Вышинского на Сенцова
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Футбол
ФСИН: Никого в колонии Кокорина и Мамаева палкой не бьют
Обновлено в 03:24
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено в 18:07
Политика
США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы
Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Технологии
Гражданин Украины ограбил Microsoft на $10 млн
В США полиция задержала 25-летнего гражданина Украины Кващука за то, что он обокрал компанию Microsoft на сумму в $10 млн.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В ЛНР призвали Киев завершить разведение сил 2016 года
Развод сил и средств на новых участках в Донбассе будет возможен только после завершения первого этапа разведения и полного выхода украинских силовиков с участков у Золотого и Петровского, заявил на брифинге министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 13:02
Экономика
Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции
Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.
Обновлено в 11:45
Общество
Новый плавательный центр в «Лужниках» может открыться осенью
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства многофункционального плавательного центра в "Лужниках", стройку планируют завершить в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал
Обновлено в 17:11
Музыка
В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском
Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.
Обновлено в 15:41
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено в 14:09
Политика
Путин прокомментировал сокращение бюджетных мест в вузах
"На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут", – заявил президент на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Обновлено в 14:12