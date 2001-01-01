Футбол

РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и РоссииЧемпионат 09:08

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России. Встреча состоялась накануне в Нур-Султане и завершилась победой российской команды со счётом 4:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и России

Чемпионат09:08

Казахстан – Россия: за кадром

Спорт-Экспресс09:07

Казахстан - Россия: всё, что осталось за кадром матча. ВИДЕО

Sport.ru10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных украинских тюрьмах

В районе проведения АТО Киев организовал тайные тюрьмы, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Обновлено в 05:27
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Культура

Билан на костылях получил звание заслуженного артиста РФ

Обновлено в 10:07
Энергетика

Украина предложила Венгрии воспользоваться своими газохранилищами

Компания «Укртрансгаз» предложила Венгрии воспользоваться украинскими хранилищами газа в следующем отопительном сезоне, заявили в пресс-службе компании, сообщило 25 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 07:06
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Энергетика

В ФРГ не увидели причин для нарушения поставок по «Северному потоку»

Министерство экономики и энергетики Германии не увидело причин для нарушения поставок газа по морскому трубопроводу «Северный поток» при принятии текущего проекта изменений в Газовую директиву Евросоюза.
Обновлено в 08:49
Политика

Зеленский подтвердил готовность встать перед Путиным на колени

Кандидат в президент Украины шоумен, актер и политик Владимир Зеленский, заявил, что он готов встать на колени — лишь бы Россия не ставила на колени Украину.
Обновлено в 10:05
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного медицинского трамвая

Обновлено в 08:55
Политика

Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit

Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
Обновлено в 07:40
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.
Обновлено в 09:01
Авто

Компания Daimler может закрыть марку Smart

Как сообщает издание Handelsblatt, компания Daimler до конца года будет принято решение о судьбе марки Smart и выпускаемых под данным брендом автомобилей.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска

Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП возле автовокзала Брянска.
Обновлено в 10:40
Авто

Ferrari готовит к премьере особый суперкар

Ferrari готовится презентовать особенный суперкар под названием Prototipo.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Футбол

Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матча

Обновлено в 05:35
Происшествия

На круизном лайнере Viking Sky пострадали 25 человек

Двадцать пять человек получили травмы в результате происшествия с норвежским круизным лайнером Viking Sky.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Наука

Найдено древнее морское существо с щупальцами вокруг рта

В Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Израиль начал стягивать войска к сектору Газа

Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в Японии

Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в японском городе Фукуока.
Обновлено в 09:28
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Общество

Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Политика

Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Юлия Савичева перестала общаться с Максимом Фадеевым

Российская эстрадная певица Юлия Савичева рассказала, что не общается со своим экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 04:34
Спорт

Ханю пропустит командный чемпионат мира из-за травмы лодыжки

Обновлено в 06:40
Происшествия

В Прикамье женщина устроила камеру пыток для своей 90-летней матери

В Прикамье дочь заперла свою престарелую мать в заваленной мусором квартире.В Соликамске местная жительница держит в заложницах собственную мать.
Обновлено в 07:50
Наука

В Китае испытали модель водородного пассажирского самолета

Представители Китайской авиастроительной корпорации отчитались об успешном завершении первой стадии испытаний модели-прототипа пассажирского самолета Lingque-H.
Обновлено в 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Население - 18395660 человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сборная России по футболу
Команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу. Управляется Российским футбольным союзом - главным руководящим футбольным органом страны. Российский футбольный союз является членом ФИФА с 1912 года, УЕФА - с 1954 года. Сборная России является полноправной правопреемницей сборных Российской империи, РСФСР, СССР и СНГ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное