Футбол
РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и РоссииЧемпионат 09:08
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
|19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
|30′
|45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
|50′
|52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
|59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
|59′
|61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
|62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
|65′
|70′
Денис Черышев
|72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
|82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
|85′
Бактиер Зайнутдинов
|90′+3′
Казахстан
Расстановка 5‑3‑2
12
Непогодов
21
Бейсебеков
6
Ахметов
2
Малый
11
Вороговский
16
Суюмбаев
17
Меркель
5
Куат
10
Жуков
19
Зайнутдинов
15
Турысбек
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
15
Миранчук
8
Газинский
7
Оздоев
20
Игнатьев
10
Чалов
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России. Встреча состоялась накануне в Нур-Султане и завершилась победой российской команды со счётом 4:0.
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