Футбол

РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и РоссииЧемпионат 09:08

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России. Встреча состоялась накануне в Нур-Султане и завершилась победой российской команды со счётом 4:0.
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Казахстан — Россия. Все, что осталось за кадром отборочного матча ЧЕ-2020

Sport24.ru11:55

РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и России

Чемпионат09:08

Казахстан – Россия: за кадром

Спорт-Экспресс09:07

Казахстан - Россия: всё, что осталось за кадром матча. ВИДЕО

Sport.ru10:13
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