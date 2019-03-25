Футбол

РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и РоссииЧемпионат 09:08

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России. Встреча состоялась накануне в Нур-Султане и завершилась победой российской команды со счётом 4:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Казахстан — Россия. Все, что осталось за кадром отборочного матча ЧЕ-2020

Sport24.ru11:55

Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Казахстаном

Soccer.ru09:16

РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и России

Чемпионат09:08

Казахстан – Россия: за кадром

Спорт-Экспресс09:07

Казахстан - Россия: всё, что осталось за кадром матча. ВИДЕО

Sport.ru10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено в 10:54
Политика

Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 14:35
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Общество

Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Политика

Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

Обновлено в 17:37
Экономика

«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников

«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро

По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Игры

DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood выйдут в Steam

RAGE 2 выйдет в Steam одновременно с другими платформами 14 мая.
Обновлено в 13:06
Политика

«Оппозиционная платформа» вывела Порошенко из себя

Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.
Обновлено в 15:10
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Экономика

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Три человека погибли после столкновения грузовиков под Вологдой

Обновлено в 19:52
Армия и оружие

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа

Обновлено в 16:03
Гаджеты

Apple представила свой стриминговый сервис Apple TV+

Обновлено в 14:30
Политика

Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов

Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

Брежнева призналась, что делала лазерную коррекцию зрения

Обновлено в 11:51
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Обновлено в 12:51
Музыка

Умер фронтмен группы Walker Brothers Скотт Уокер

Обновлено в 09:48
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Дочь Тома Круза выросла его точной копией

Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Население - 18395660 человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное