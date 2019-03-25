РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и РоссииЧемпионат 09:08

Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России. Встреча состоялась накануне в Нур-Султане и завершилась победой российской команды со счётом 4:0.

РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и России

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