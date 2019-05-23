Футбол
РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 командРЕН ТВ 11:22
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21. Количество клубов может увеличиться до 18, как это было во время проведения чемпионатов России 1993, 1996 и 1997 годов.
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