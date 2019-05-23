Футбол
РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 командРЕН ТВ вчера в 11:22
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21. Количество клубов может увеличиться до 18, как это было во время проведения чемпионатов России 1993, 1996 и 1997 годов.
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Хоккей
В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией
Обновлено вчера в 19:36
Экономика
Сбербанк планирует дивиденды в 50% прибыли по МСФО в 2020 году
Сбербанк планирует перейти к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли МСФО в следующем году, заявила глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров.
Обновлено в 04:28
Общество
Директор школы уволилась после скандала с выпускниками в БДСМ-костюмах
Во Владивостоке уволилась директриса школы, в которой школьники пришли на выпускной в одежде для БДСМ.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Футбол
Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с Роналду
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», выразил желание вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 01:25
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Авто
Стала известна цветовая палитра Lada Granta Cross
Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Власти России и Белоруссии договорились об очистке «Дружбы» без Польши
Поставки качественной российской нефти до границы с Польшей планируется восстановить до середины июля Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и его белорусский коллега Игорь Ляшенко заключили договор об очистке трубопровода "Дружба" до границы с Польшей без участия польской стороны, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 15:44
Театры
Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено 22 мая в 12:05
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
США продолжают изучать данные о якобы имевшей место химатаке в Сирии
Правительство США продолжает изучать сведения о якобы имевшем на днях место новом случае применения химического оружия в Сирии.
Обновлено вчера в 16:19
Наука
Новая культура эпохи неолита была открыта новосибирскими археологами
Новая неолитическая культура, обнаруженная исследователями Института археологии и этнографии СО РАН (МАЭТ) на юге Западно-Сибирской равнины названа «барабинской».
Обновлено в 02:26
Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Футбол
«Локомотив» претендует на защитника-бомбардира из «Рубина»
Согласно информации источника, "Локомотив" планирует начать переговоры по переходу защитника «Рубина» Егора Сорокина.
Обновлено в 04:46
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Автоспорт
Церемония прощания с Лаудой пройдёт 29 мая в Вене
Церемония прощания с трёхкратным чемпионом мира, неисполнительным директором «Мерседеса» Ники Лаудой состоится 29 мая, сообщает газета Osterreich со ссылкой на членов семьи бывшего пилота.
Обновлено в 04:14
Экономика
Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД
Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге
В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09