Футбол
РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка России в СамареЧемпионат 05:47
Российский футбольный союз при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвящённую проведению финального матча Кубка России—2018/19, который состоится 22 мая.
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Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Обновлено в 05:35
Происшествия
СК завел дела после взрыва на кладбище и обстрела машины в Донбассе
Следственный комитет России завел уголовные дела после взрывов на кладбище и обстрела гражданского автомобиля украинскими силовиками в Донбассе, в результате чего пострадали мирные жители, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Суд признал Мамаева и Кокорина виновными
Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае
Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской
Обновлено в 07:10
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Обновлено в 07:10
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
ЖКХ
Власти Магнитогорска удивились жалобам жителей рухнувшего дома на оплату ремонта
Власти Магнитогорска удивились претензиям жильцов дома, частично обрушившегося в результате взрыва, из-за счетов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Обновлено в 07:34
Политика
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Космос
Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин
Миссия «Хаябуса-2» достигла астероида Рюгу в конце июня 2018 г. Как Рюгу, так и научная цель миссии НАСА OSIRIS-REx, 500-метровый астероид Бенну, имеют форму алмаза: четко выделяющиеся полюса и утолщение в области экватора.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе
В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.
Обновлено в 07:33
Политика
Лавров оценил угрозы США направить к берегам Ирана авианосец
Ранее в Вашингтон пригрозил в качестве «сигнала» Тегерану направить к берегам Ирана ударную группу с авианосцем.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
В Кетовском районе объявили эвакуацию людей из Иковки. об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава муниципального образования Владимир Архипов.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе
Украинский исполнитель Макс Барских сообщил через свой Instagram, что попал в ДТП в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 05:33
Экономика
Группа ВТБ продала АФК «Система» последний гостиничный актив
Группа ВТБ продала свой последний гостиничный актив АФК "Система", которая заплатила за долю в ВАО "Интурист" в 20 раз меньше начальной цены, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19
Политика
8 мая 1945 года был подписан Акт о капитуляции фашистской Германии
Исторический документ подписали 74 года назад (1945) в пригороде Берлина Карлхорсте.
Обновлено в 01:45
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь
Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Здоровье
Популярная пищевая добавка признана опасной для здоровья
Пищевая добавка E171 признана опасной для здоровья во Франции.
Обновлено в 07:39
Технологии
«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт
Основная версия логотипа - обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений.
Обновлено в 04:41
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»
«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 07:07
Политика
Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая
Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Курганской области мемориальная плита упала на девочку
Обновлено в 07:16