Футбол

РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка России в СамареЧемпионат 05:47

Российский футбольный союз при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвящённую проведению финального матча Кубка России—2018/19, который состоится 22 мая.
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Стала известна праздничная программа финала Кубка России по футболу 2018/19 в Самаре

КП - Самара07:38

РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка в Самаре

Спорт-Экспресс04:35

РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка России в Самаре

Чемпионат05:47

РФС организует развлекательную программу для болельщиков на финале Олимп - Кубка России

ТАСС05:10

РФС подготовит праздничную программу к финалу Кубка России

Sportbox.RU05:02

РФС подготовит праздничную программу к финалу Кубка России

Матч ТВ05:02

Перед финалом Кубка России по футболу можно будет сделать прическу и поиграть в флетбол

Самарская газета06:29
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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