Футбол
РФС подготовит праздничную программу к финалу Кубка РоссииМатч ТВ 05:02
Российский футбольный союз при поддержке Правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, приуроченную к проведению решающего матча розыгрыша Олимп-Кубка России сезона-2018/19, который пройдет в Самаре 22 мая.
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