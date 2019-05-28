РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионахМосковский Комсомолец 06:50

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Политика Глава района Хакасии заявил в полицию на корреспондента «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на журналиста «России 24» Ивана Литомина 22 мая, подал на него заявление в полицию.

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Политика Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в Вильнюсе Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.

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Космос Россия за три года планирует запустить 56 гражданских спутников В 2019 году планируется вывести на орбиту 19 космических аппаратов: четыре корабля "Союз", три "Прогресса", шесть спутников "Глонасс", астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ", метеорологический "Метеор", телекоммуникационный "Экспресс", два связных "Гонца-М" и метеорологический "Электро-Л".