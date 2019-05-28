Футбол
РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионахМосковский Комсомолец 06:50
Идея вернуть продажу и рекламу пива на стадионах нашла поддержку в Российском футбольном союзе, никакой проблемы в организации и клубах в этом не видят. Однако принимать окончательное решение по данному вопросу должны законодатели.
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Политика
Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
Обновлено в 06:59
Футбол
Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»
Полузащитник пражской "Славии" Томаш Сучек не планирует переходить в "Спартак".
Обновлено в 07:47
Здоровье
В Саратовской области зарегистрировано 13 случаев заболеваний корью
На сегодняшнем заседании в Общественной палате Саратовской области по повышению заболеваемости геморрагической лихорадкой и корью первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что ситуация с корью не такая масштабная, как с ГЛПС.По словам заместителя главы ведомства, в 2018 г. было зарегистрировано 2 случая, за 4 месяца 2019 г. - 13 подтвержденных заболеваний.
Обновлено в 05:40
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Коломойский рассказал о преемнике Супрун
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Верховной рады от фракции «Возрождение» Андрей Шипко.
Обновлено в 07:14
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Транспорт
Парковки и два новых сквера появятся в районе Остоженки в Москве
В рамках благоустройства пройдут и работы по озеленению - на Остоженке будет высажено более 100 новых деревьев и кустарников.
Обновлено в 03:52
Политика
МВД и Минобороны выступили против обращения «господин» в силовых структурах
В МВД и Минобороны считают нецелесообразным возвращать обращение "господин" в силовые структуры, следует из ответов ведомств, которые находятся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 07:01
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Шойгу встретится с президентом и министром обороны Таджикистана
В ходе переговоров запланировано обсудить вопросы модернизации армии Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе для переговоров по поводу модернизации вооруженных сил республики и функционирования 201-й российской военной базы, они запланированы на вторник, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Экономика
В Свердловской области нашли крупнейший в XXI веке изумруд
В сообщении отмечается, что это крупнейший изумруд, обнаруженный за последние 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018 — 1,54 кг.
Обновлено в 08:07
Кино
Найден самый преданный персонаж «Игры престолов»
Интернет-пользователи пишут в Twitter-блогах посты, посвященные самому верному персонажу в Вестеросе.
Обновлено в 05:03
Общество
В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери
В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Украинская армия провела учения в Азовском море
Обновлено в 03:25
Общество
В пермской гимназии набор в первый класс обернулся скандалом
История о престижной гимназии в Перми, где установили разный проходной балл для девочек и мальчиков, разлетелась повсюду.
Обновлено вчера в 01:00
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
В здании Национального центра управления обороной РФ состоялся показ коллекции одежды «Чёрная звезда», подготовленный сетью магазинов «Армия России» и брендом Black Star Wear.
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о романе с Василием Шукшиным
В эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Лидия Федосеева-Шукшина вспомнила о знакомстве, начале романа и семейной жизни с Василием Шукшиным.
Обновлено в 01:29