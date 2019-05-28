Футбол

РФС планирует удвоить финансирование региональных футбольных федерацийREGNUM 06:31

Российский футбольный союз (РФС) намерен значительно увеличить финансирование региональных футбольных федераций. Об этом заявил глава РФС Александр Дюков на конференции организации в Москве. «Мы хотим увеличить в два раза финансирование региональных футбольных федераций за 2019 год», — сказал Дюков.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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