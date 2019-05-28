Футбол
РФС планирует удвоить финансирование региональных футбольных федерацийREGNUM 06:31
Российский футбольный союз (РФС) намерен значительно увеличить финансирование региональных футбольных федераций. Об этом заявил глава РФС Александр Дюков на конференции организации в Москве. «Мы хотим увеличить в два раза финансирование региональных футбольных федераций за 2019 год», — сказал Дюков.
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«Лексаков работает в Москве на свой карман, а тренеры на местах копейки считают»
Спорт день за днем10:02
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Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России
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Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
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В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
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«Подписанным распоряжением утверждены новый состав комиссии в количестве 139 человек и состав президиума комиссии в количестве 84 человек», — говорится в справке к документу.
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Происшествия
В Омской области главу семьи подозревают в убийстве жены и дочери
Просьба ко всем гражданам, кто может располагать информацией о месте нахождения потерпевших, подозреваемого или его автомобиля, позвонить по телефону 02 или телефону доверия следственного управления 395-506.
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Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
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Егор Крид впервые подробно рассказал о своем уходе из Black Star
В откровенном разговоре с ведущим Юрием Дудем 24-летний артист, который буквально месяц назад покинул один из самых популярных музыкальных лейблов страны Black Star, впервые прокомментировал свое решение и подробно рассказал, как на самом деле состоялся его уход в сольное плавание.
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СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
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Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
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Москвичей предупредили о торнадо после жары
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Первый мэр-трансгендер избран в Италии
Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе административных выборов, состоявшихся в Тромелло.
Обновлено в 07:19
Общество
Мировые автогиганты пожаловались в ФСБ на краснодарские суды
Обновлено в 10:38
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Энергетика
Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля
Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
Обновлено в 09:13
Общество
Названы самые бесполезные советы врачей
Эксперты назвали советы врачей, которые являются самыми бесполезными для пациентов, пишет "Федеральное агентство новостей".
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
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Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
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Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
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Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14
Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
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Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы
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Экономика
На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд
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Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
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Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
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В поездах РЖД появится «детское купе»
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