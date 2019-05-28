Футбол

РФС планирует удвоить финансирование региональных футбольных федерацийREGNUM 06:31

Российский футбольный союз (РФС) намерен значительно увеличить финансирование региональных футбольных федераций. Об этом заявил глава РФС Александр Дюков на конференции организации в Москве. «Мы хотим увеличить в два раза финансирование региональных футбольных федераций за 2019 год», — сказал Дюков.
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РФС запланировал увеличение финансирования региональных федераций в 2020 году

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РФС планирует в два раза увеличить финансирование региональных федераций

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РФС в 2019 году увеличит финансирование региональных федераций в два раза

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Дюков: «В 2019 году запланирован рост доходов РФС»

Sport24.ru03:48

РФС планирует удвоить финансирование региональных футбольных федераций

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РИА Новостивчера в 05:49
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Просьба ко всем гражданам, кто может располагать информацией о месте нахождения потерпевших, подозреваемого или его автомобиля, позвонить по телефону 02 или телефону доверия следственного управления 395-506.
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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
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Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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