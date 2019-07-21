Футбол

РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в РостовеРИА Новости 01:58

Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
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