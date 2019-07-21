Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в РостовеRT на русском 05:43
Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Ростовом» завершился скандалом. После завершения встречи фанатов красно-белых не выпускали из подтрибунного помещения, затем туда зашли сотрудники ОМОНа и задержали нескольких человек, из-за чего началась потасовка.
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с чего всё началось
На сайте Российской премьер-лиги сообщается, что в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.Znak.com01:02
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В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
Donnews.ruвчера в 18:13
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