с чего всё началось

Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Ростовом» завершился скандалом. После завершения встречи фанатов красно-белых не выпускали из подтрибунного помещения, затем туда зашли сотрудники ОМОНа и задержали нескольких человек, из-за чего началась потасовка.

В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове

Футбол Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.

Политика Кастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на Украине На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины комиссия была вынуждена использовать кастрюлю вместо сейфа, сообщила в соцсетях местная жительница Валентина Стеценко.

Политика Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа» Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Религия Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.

Общество Пляж открылся рядом с японской АЭС «Фукусима» Рядом с АЭС вновь открыт для посетителей пляж. Об этом сообщило издание Japan Times. Пляж «Китайзуми» (Kitaizumi) открыт для посещения.

Футбол «Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Религия Тверской губернатор передал РПЦ мощи святого покровителя Торжка Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал Русской православной церкви мощи преподобного Аркадия Новоторжского, покровителя Торжка, которые будут храниться в местном Борисоглебском монастыре - старейшем на территории России.

Общество В России назвали наименее востребованные профессии Современный рынок труда в России не может удовлетворить спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Кино Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.

Политика Медведчук рассказал о последствиях для Киева ассоциации с Евросоюзом Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина "стала нищей" из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и ближайшие 10-15 лет не может быть конкурентоспособной.

Происшествия Полтавские вандалы осквернили памятник Ватутину Вандалы неоднократно обливали краской памятники генералу Ватутину в разных городах Украины, в том числе в Полтаве.

Происшествия Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Происшествия Стендап-комик умер на сцене во время выступления Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.

Шоу-бизнес «Богиня»: Вера Брежнева опубликовала секси-фото в купальнике Вечером 20 июля Брежнева опубликовала на своей Instagram-странице фотографию в купальнике, сопроводив ее хештегами #стеснениепропало и #янесвятая.

Технологии ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.

Происшествия В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.

Наука Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.