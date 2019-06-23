РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистовLenta.ru 12:19

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Гаджеты Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000 Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.

Политика Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.

Происшествия Уроженку России обнаружили мертвой в США Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.

Наука В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.

Футбол Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.

Политика Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.

Общество В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.

Политика ЕС хочет создать альтернативу ВТО без США Евросоюз рассматривает вариант создания альтернативны ВТО из-за попыток Дональда Трампа заблокировать работу арбитражного суда организации.

Энергетика Цена российского угля в Европе подешевела до минимума за три года Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).

Футбол Германия вышла в плей-офф на молодежном чемпионате мира Сборная Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы среди футболистов не старше 21 года.

Здоровье Доктор рассказала, как глубокое дыхание снимает нервное напряжение Доктор рассказала, что глубокое дыхание может помочь снять нервное напряжение. Люди борются со стрессом разными способами.

Общество Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.

Политика Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.

Футбол Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.