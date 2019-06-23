Футбол
РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистовLenta.ru 12:19
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
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