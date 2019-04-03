Футбол
РФС отказал «Динамо» в возврате подъемных, выплаченных ТашаевуРИА Новости 07:31
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала в удовлетворении заявления московского "Динамо" о возврате суммы подъемных, выплаченных стороне полузащитника Александра Ташаева, сообщается на официальном сайте РФС.
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Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
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В Японии снова арестован Карлос Гон
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
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В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Наука
Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша
Обновлено в 13:00
Здоровье
Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов
Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.
Обновлено в 14:19
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
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Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В 2018 году сахалинские прокуроры выявили около 4 тысяч нарушений прав несовершеннолетних
В 2018 году прокуроры области проверили исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности объектов образования, оказание медицинской помощи детям.
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Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Интернет
В WhatsApp появился запрет на добавление в группы
В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
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Футбол
Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес Черчесова
Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер «Нижнего Новгорода» назвал бредом обвинения комментатора в адрес Черчесова.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
США анонсировали спешный вывод в космос элементов ПРО: из-за России
Директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэл Гривз заявил, что успехи России и Китая в области вооружений и обороны, в том числе в космической области, должны подтолкнуть Соединенные Штаты к тому, чтобы форсировать создание американской системы ПРО на орбите Земли.
Обновлено в 19:44
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Приставы задержали трех слушателей, которые пришли в суд поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова
В Головинском районном суде Москвы судебные приставы задержали трех слушателей, которые пришли на заседание по продлению ареста аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на корреспондента Sota.Vision Федора Худокормова и очевидцев.
Обновлено в 12:37
Здоровье
ГКБ-1 представила систему комплексной реабилитации пациентов
Больница представила на масштабном мероприятии новое оборудование для реабилитации, позволяющее оказывать медицинскую помощь на уровне мировых стандартов: стабилометрический комплекс для диагностики и реабилитации больных с двигательными патологиями "Траст-М"; систему активной реабилитации верхних конечностей для развития мелкой моторики "Орторент Моторика".
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено в 15:23
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов
В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 13:23
Происшествия
МЧС закроет московский центр управления в кризисных ситуациях
Московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) закрывается, его функции переходят столичному главку МЧС.
Обновлено в 19:31
Политика
Пресс-службу Госдепартамента возглавила Морган Ортэгус
Эксперт по вопросам национальной безопасности телеканала Fox News Морган Ортэгус стала новым начальником пресс-службы Госдепартамента.
Обновлено в 19:32
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14