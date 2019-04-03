Футбол
РФС отказал «Динамо» в возврате подъемных, выплаченных ТашаевуРИА Новости 07:31
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала в удовлетворении заявления московского "Динамо" о возврате суммы подъемных, выплаченных стороне полузащитника Александра Ташаева, сообщается на официальном сайте РФС.
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