19 августа в Доме футбола состоялось заседание Апелляционного комитета РФС. На нем было принято решение оставить в силе наказание для старшего тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича и московского клуба.

РФС оставил в силе наказание для Игнашевича

Политика Кандидат в губернаторы Петербурга раскритиковал «дорогую игрушку» ВСД Кандидат в губернаторы Петербурга от партии «Гражданская платформа», депутат городского Заксобрания Михаил Амосов раскритиковал идею строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) в ходе третьего раунда теледебатов 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил свою семью В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Политика Макрон по-русски написал о «глубоко европейской» России Макрон отметил, что между Москвой и Парижем «налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам» и выразил надежду на то, что будет разработана «архитектура безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией».

Происшествия Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.

Музыка Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сочинил и исполнил песню о родине, а также снял на нее клип.

Происшествия Братьям Магомедовым ужесточили обвинение Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Общество ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.

Происшествия Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».

Происшествия В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.

Транспорт Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Общество Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.

Транспорт В Минэкономики вступились за частные камеры Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.

Армия и оружие В ДНР заявили об ухудшении гуманитарной ситуации из-за обстрелов ВСУ Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявляет об ухудшении социально-гуманитарной ситуации в ДНР из-за обстрелов украинских силовиков.

Происшествия В Саранске мужчина пытался выкинуть из окна 5-месячного ребенка О неадекватном поведении мужчины в полицию сообщили прохожие. Они увидели, что он свесил малыша за ноги из окна.

Происшествия Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам Пираты обещали обеспечить во вторник осмотр доктором похищенных у Камеруна с судна "Мармалайта" моряков, в том числе троих россиян, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

Армия и оружие В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.

Экономика «Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.

Авто В России вырос спрос на дизельные авто с пробегом Спрос на подержанные дизельные автомобили в России в 2019 году вырос на 7%. Средняя стоимость авто возросла на 13% и составила 987 000 рублей, по данным экспертов «Авито».

Культура Гендиректор Музея Бахрушина призвал недовольных сотрудников к диалогу Гендиректор московского Театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов призвал недовольных изменениями сотрудников к диалогу.

Здоровье В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии В России зарегистрировали препарат Спинраза для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).