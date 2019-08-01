Футбол

РФС оставил в силе наказание для ИгнашевичаМатч ТВ 04:51

19 августа в Доме футбола состоялось заседание Апелляционного комитета РФС. На нем было принято решение оставить в силе наказание для старшего тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича и московского клуба.
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Апелляционный комитет РФС оставил в силе штраф Игнашевича

Sport24.ru04:53

РФС оставил в силе наказание Игнашевичу

REGNUM06:16

РФС оставил в силе наказание для Игнашевича

Матч ТВ04:51

РФС оставил в силе наказание для Игнашевича

Sportbox.RU04:51

КДК РФС оставил в силе решение по Игнашевичу за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера

Спорт-Экспресс03:57
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Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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