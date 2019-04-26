Футбол
РФС оштрафовал «Зенит» и «Динамо» за оскорбительные кричалки фанатовDP.RU 10:51
По итогам матча между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал оба клуба за оскорбительные лозунги болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба РФС в пятницу, 26 апреля.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:14, Ашберн
Общество
В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях
В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Из-за несоответствия качественным показателям компания «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти, поступающей по магистральному нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча под эгидой УЕФА.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Семилетняя девочка упала с моста и утонула
Обновлено в 09:56
Происшествия
Фигуранта дела об изнасиловании уфимской дознавательницы отпустили из СИЗО
Суд изменил меру пресечения бывшему полицейскому Павлу Яромчуку, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы из Уфы.
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
По информации издания "Украинская правда", 24 апреля в офисе студии "Квартал 95" состоялась неформальная встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Топалов и Тодоренко показали, как их будет сын
Влад Топалов (33) и Регина Тодоренко (28) продолжают делиться со своими подписчиками милыми домашними кадрами из жизни начинающих родителей.
Обновлено в 04:59
Политика
Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:13
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Экономика
Неликвидные акции GTL взлетели почти на 35% в отсутствие новостей
Низколиквидные акции GTL растут почти на 35% в отсутствие новостей и на повышенных для компании объемах торгов, следует из динамики Московской биржи.
Обновлено в 12:45
Экономика
Выплаты вкладчикам при отмене национализации Приватбанка обойдутся в $4,9 млрд
Украине в случае банкротства Приватбанка, которое может последовать после отмены его национализации, придется выплатить вкладчикам $4,9 млрд, заявила в интервью изданию LB.ua замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.
Обновлено в 12:38
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Здоровье
Названы причины рака легких у тех, кто никогда не курил
Исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что сегодня одним из самых труднодиагностируемых видов онкологии является рак легких у некурящих людей.
Обновлено в 09:52
Общество
Страдающим от диабета и гипертонии помогут 5 продуктов
Исследования показали, что сок популярной капусты кейл помогает нормализовать уровень сахара в крови и даже приводит к снижению давления у людей, страдающих предгипертонией.
Обновлено в 06:26
Общество
Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца
Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Авто
Suzuki представил новое поколение грузовика Carry
Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.
Обновлено в 05:21
Футбол
Назаров представил стихотворение о кадровых изменениях в «Спартаке»
Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик со стихотворением о кадровых изменениях, которые произошли сегодня в стане красно-белых.
Обновлено в 13:23