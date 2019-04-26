Футбол
РФС оштрафовал «Зенит» и «Динамо» за оскорбительные кричалки фанатовDP.RU вчера в 10:51
По итогам матча между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал оба клуба за оскорбительные лозунги болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба РФС в пятницу, 26 апреля.
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Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
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Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
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«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
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Завотделением трансплантологии Института Склифосовского о том, как стать донором органов для трансплантации
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В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
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Спорт
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Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
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Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
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Детей из Улан-Удэ отправят в космос
Не расстраивайтесь, если ваш ребенок больше любит планшет, чем книги и недолюбливает уроки астрономии в школе.
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Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ
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Омичей предупреждают о сильном ветре
МЧС рекомендует омичам при сильном ветре не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами; убрать вещи с крыш, балконов и подоконников; уходя из дома, закрывать окна, балконные двери, выключить электроприборы; не отпускать детей на улицу.
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Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»
Обновлено вчера в 11:46
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В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
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Экономика
В регионах появятся новые места накопления ТКО
Два экологических поручения должны быть выполнены до 30 мая.
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Брат вице-президента московского "Спартака" Наиля Измайлова Равиль покинет клуб после завершения сезона, передает Sport24.
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Футбол
Неймар: «Моя игра приводит болельщиков на стадион»
Мои друзья и родственники знают, каков я на самом деле. Возможно, на мне много фолят из-за моего стиля игры.
Обновлено в 03:25
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Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу
Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
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Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии
Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.
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Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
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Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
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Исследования, проведенные учеными, показали, что люди с высокой концентрацией ПХБ в организме имели шанс преждевременной смерти на 50% выше, нежели испытуемые с более низкими показателями вредных веществ.
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Chevrolet показала новый логотип среднемоторного Corvette
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