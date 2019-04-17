Футбол
РФС оштрафовал «Спартак» и «Ростов» за поведение болельщиков1rnd.ru 11:37
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 150 тысяч рублей, «Ростов» - на 50 тысяч рублей по итогам матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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