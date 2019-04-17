Футбол

РФС оштрафовал «Спартак» и «Ростов» за поведение болельщиков1rnd.ru 11:37

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 150 тысяч рублей, «Ростов» - на 50 тысяч рублей по итогам матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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«Спартак» оштрафован на 150 тыс. рублей

News.ru08:50

КДК наказал «Зенит» условным закрытием трибуны на одну игру за оскорбления в адрес «Анжи»

Матч ТВ08:50

«Спартак» оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам матча с «Ростовом»

Sport24.ru08:06

«Зенит» наказан на 350 тысяч рублей и закрытием трибуны за поведение болельщиков

Спорт-Экспресс08:23

КДК запретил «Зениту» допуск зрителей на вираж на один матч условно

РИА Новости07:56

КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 350 тыс. рублей по итогам игры с «Анжи»

ТАСС07:52

«Спартак» оштрафован за скандирование фанатами оскорблений Глушакова и ЦСКА

Чемпионат07:46
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Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено в 12:41
Транспорт

В Воронежской области мимо Лосево запретят ездить фурам

Обновлено в 06:21
Хоккей

Авангард — ЦСКА 0:0 (1-й период)

Обновлено в 09:59
Происшествия

Специалисты Минздрава проведут телеконсультацию по состоянию Быкова

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила организовать телемедицинскую консультацию по состоянию госпитализированного в Уфе писателя и журналиста Дмитрия Быкова.
Обновлено в 09:08
Авто

Появились данные о новой генерации Renault Duster

В настоящее время кроссовер Renault Duster активно продается на европейском рынке, однако актуальная версия автомобиля до сих пор отсутствует на российском рынке.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в апреле и мае

Погода в апреле в Московском регионе будет засушливой, а в мае — в пределах нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду, 17 апреля.
Обновлено в 09:05
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Политика

Тимошенко назвала победителя второго тура выборов на Украине

Обновлено в 11:48
Игры

Геймеры пожертвовали на игры более 60 млрд рублей

Компания Kickstarter сообщила, что категория "Игры" стала первой из 15 на краудфандинговом сервисе.
Обновлено в 06:47
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Корреспондент Первого канала Илья Костин скончался на сороковом году жизни, сообщил председатель союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов.
Обновлено в 12:46
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%

Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку

В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Футбол

Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»

Обновлено в 12:26
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Энергетика

Белоруссия и Россия ведут переговоры о цене на транзит нефти

Представители министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России провели 16 апреля переговоры по вопросу о цене на транзит нефти по белорусской территории.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Обновлено в 08:00
Общество

В Уфу прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов

В Башкирии с 17 апреля открываются Дни Республики Татарстан. В Уфу уже прибыла официальная делегация во главе с Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери

В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года.
Обновлено в 11:02
Наука

Вулканы стали причиной массового пермского вымирания

Стоит сказать, что пермское вымирание — одно из пяти массовых вымираний древности, в течение которого на Земле погибло примерно 90% обитателей морей и 70% наземных позвоночных.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев

Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.
Обновлено вчера в 17:04
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Обновлено в 09:37
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Дочка Владимира Винокура рассказала об отношениях с мужем

Артистка впервые стала мамой в 2015 году и уже задумывается о том, что испытать радость материнства во второй раз.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
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