Футбол
РФС опубликовал билетную программу на летние матчи сборной РоссииМатч ТВ 03:28
Российский футбольный союз сообщил о старте продажи билетов на ближайшие матчи сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2020. 8 июня команда Станислава Черчесова сыграет в Саранске с Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде против Кипра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:35, Ашберн
Транспорт
Мэр Уфы извинился за ремонт трассы «Уфа-Аэропорт» в час пик
Обновлено в 02:40
Происшествия
Полутораметровую авиабомбу нашли в садоводстве в Ленобласти
В садоводстве около поселка Ропшино нашли неразорвавшуюся полутораметровую авиабомбу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
Обновлено в 02:31
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Сержант полиции покончил с собой в центре Москвы
В центре столицы обнаружили тело сотрудника полиции, который, по предварительным данным, покончил с собой.
Обновлено в 02:32
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд
Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидский залив
США полагают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»
Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Технологии
Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж — гонконгская Binance — сообщила о хакерском взломе, в результате которого злоумышленники украли 7 тыс. биткоинов (более $40 млн по курсу на 8 мая).
Обновлено в 03:47
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Самолет «Руслайна» не вылетел из Белгорода из-за неисправности
Самолет авиакомпании «Руслайн» ночью 8 мая не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне, рассказал «РИА Новости» представитель белгородского аэропорта.
Обновлено в 03:41
Транспорт
Посол Канады застрял на украинских дорогах
Обновлено в 02:15
Авто
Эксперты выяснили, сколько владельцы SUV тратят в год на бензин
Эксперты подсчитали, что владельцы кроссоверов ежегодно расходуют на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов, что эквивалентно 35 тыс. рублей, больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков.
Обновлено в 01:30
Политика
Порошенко отправил в отставку командующего Нацгвардией Украины
Обновлено вчера в 14:29
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия
Девочку в Зауралье придавило новым памятником героям ВОВ
В свою очередь агентство URA.RU со ссылкой на очевидцев сообщает, что два новых гранитных памятника возле мемориала ко Дню Победы „Односельчанам Слава“ были установлены днем 7 мая.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Политика
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией
Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54