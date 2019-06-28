Футбол
РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты СимонянаТелеканал 360° 09:05
Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году. За все эти годы он он трижды исполнял обязанности президента организации, а в декабре 2017 года участвовал в жеребьевке финальной части чемпионата мира по футболу в России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
Обновлено в 05:38
Энергетика
Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достоят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20
Обновлено в 08:52
Общество
Дроздов высказался о запрете держать дома экзотических животных
Телеведущий Николай Дроздов оценил утвержденный в России списке животных, запрещенных к содержанию дома.
Обновлено в 09:24
Политика
Встреча Путина и Мэй началась в Осаке
Обновлено в 04:28
Экономика
Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом
Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Обновлено в 06:26
Экономика
Васильева объяснила, как считают зарплаты учителям
Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.
Обновлено в 05:18
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Футбол
«Ноттингем Форест» уволил О’Нила
"Ноттингем Форест" уволил главного тренера команды Мартина О'Нила спустя лишь пять месяцев после назначения.
Обновлено в 08:35
Финансы
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Лидеров стран G20 накормили травами и цветами
Организаторы саммита G20 рассказали, какие блюда и напитки предлагались лидерам «большой двадцатки» во время рабочего ланча.
Обновлено в 09:27
Футбол
ЦСКА подтвердил переход Ткачева в тульский «Арсенал»
Обновлено в 05:41
Музыка
Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме
Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в кругу только близких людей.
Обновлено в 06:57
Общество
Побит температурный рекорд в истории человечества
Обновлено в 08:55
Здоровье
Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Обновлено вчера в 14:14
Авто
Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Петербурге мужчина с мачете напал на охранника
Мужчина ударил мачете по машине, а после набросился и на владельца. В результате этого, охранник получил ранения и травмы.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор
В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины.
Обновлено в 09:19
Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Общество
Маруани запел на заседании суда с Киркоровым
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС
Обновлено в 06:44
Общество
В Саратове 20 августа откроется аэропорт «Гагарин»
Аэропорт "Гагарин" в Саратове откроется 20 августа, первый технический рейс состоится 18 августа - в День воздушного флота России, сообщает пресс-служба сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Обновлено в 05:19
Космос
Плесень сможет выжить в условиях открытого космоса
Специалисты призывают учитывать фактор выживаемости спор плесневых грибов в столь тяжелых условиях при планировании полетов к другим планетам, ведь грибы, скорее всего, переживут даже самую опасную дозу облучения и выживут, оказавшись на другой планете.
Обновлено в 09:16
Общество
Во Франции жара поставила абсолютный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.
Обновлено в 09:17
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Путешествия
Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам
Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Обновлено в 08:40