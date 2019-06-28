Футбол

РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты СимонянаТелеканал 360° 09:05

Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году. За все эти годы он он трижды исполнял обязанности президента организации, а в декабре 2017 года участвовал в жеребьевке финальной части чемпионата мира по футболу в России.
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РФС: «Симонян находился на плановом обследовании, о госпитализации речи не идет»

Sport24.ru07:06

Никита Симонян был в больнице, но он не госпитализирован

Спорт день за днем09:01

Симонян вернулся домой, о госпитализации речи не идет

Спорт-Экспресс07:08

РФС: Симонян находился на плановом обследовании, о госпитализации речи не идёт

Чемпионат07:28

РФС ответил на сообщения о госпитализации Никиты Симоняна

РБК07:26

РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты Симоняна

Комсомольская правда08:08

В РФС рассказали о состоянии здоровья Никиты Симоняна

РИА Новости07:09
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Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Обновлено в 08:13
Происшествия

Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
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Энергетика

Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достоят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:25
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Общество

Дроздов высказался о запрете держать дома экзотических животных

Телеведущий Николай Дроздов оценил утвержденный в России списке животных, запрещенных к содержанию дома.
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Политика

Встреча Путина и Мэй началась в Осаке

Обновлено в 04:28
Экономика

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом

Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
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Экономика

Васильева объяснила, как считают зарплаты учителям

Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.
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Общество

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Футбол

«Ноттингем Форест» уволил О’Нила

"Ноттингем Форест" уволил главного тренера команды Мартина О'Нила спустя лишь пять месяцев после назначения.
Обновлено в 08:35
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Общество

Лидеров стран G20 накормили травами и цветами

Организаторы саммита G20 рассказали, какие блюда и напитки предлагались лидерам «большой двадцатки» во время рабочего ланча.
Обновлено в 09:27
Футбол

ЦСКА подтвердил переход Ткачева в тульский «Арсенал»

Обновлено в 05:41
Музыка

Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в кругу только близких людей.
Обновлено в 06:57
Общество

Побит температурный рекорд в истории человечества

Обновлено в 08:55
Здоровье

Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Обновлено вчера в 14:14
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет

Обновлено в 09:34
Происшествия

В Петербурге мужчина с мачете напал на охранника

Мужчина ударил мачете по машине, а после набросился и на владельца. В результате этого, охранник получил ранения и травмы.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины.
Обновлено в 09:19
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Климову и Месхи официально развели

Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Общество

Маруани запел на заседании суда с Киркоровым

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС

Обновлено в 06:44
Общество

В Саратове 20 августа откроется аэропорт «Гагарин»

Аэропорт "Гагарин" в Саратове откроется 20 августа, первый технический рейс состоится 18 августа - в День воздушного флота России, сообщает пресс-служба сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Обновлено в 05:19
Космос

Плесень сможет выжить в условиях открытого космоса

Специалисты призывают учитывать фактор выживаемости спор плесневых грибов в столь тяжелых условиях при планировании полетов к другим планетам, ведь грибы, скорее всего, переживут даже самую опасную дозу облучения и выживут, оказавшись на другой планете.
Обновлено в 09:16
Общество

Во Франции жара поставила абсолютный рекорд

Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.
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Экономика

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В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
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Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам

Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Обновлено в 08:40
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Никита Симонян
Футболист
Советский футболист армянского происхождения, тренер; футбольный функционер, первый вице-президент РФС. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер СССР.
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