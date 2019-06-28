Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году. За все эти годы он он трижды исполнял обязанности президента организации, а в декабре 2017 года участвовал в жеребьевке финальной части чемпионата мира по футболу в России.

Спорт день за днем

Авто Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».

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Политика Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.

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Происшествия Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.

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Футбол Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке африканских наций В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Туниса сыграла вничью с Мали 1:1.