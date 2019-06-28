Футбол
РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты СимонянаТелеканал 360° 09:05
Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году. За все эти годы он он трижды исполнял обязанности президента организации, а в декабре 2017 года участвовал в жеребьевке финальной части чемпионата мира по футболу в России.
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Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Политика
Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Наука
На Кипре обнаружили древний затонувший корабль с амфорами
Затонувший римский корабль с амфорами обнаружили на юге Кипра. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 02:09
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Политика
Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании
Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
Политика
Макрон приветствовал Путина по-русски
Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа»
Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Одномоторный самолет упал на жилой дом в США
В результате падения летательного аппарата погиб его пилот и один человек, проживающий в доме.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
Обновлено в 02:49
Религия
Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри
Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Обновлено в 11:10
Гаджеты
Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США
Разобрав Huawei P30 Pro на составные части, специалисты пришли к выводу, что лишь 15 из 1631 деталей смартфона принадлежат американским разработчикам.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом
Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом То, что дети наших звёзд нередко сбегают от публичности за границу - давно не секрет.
Обновлено в 13:16
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Кино
Гонки продолжаются: Вышел новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В сети появился третий трейлер грядущего спин-оффа популярной франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 11:55
Политика
На встрече с Путиным Трамп пошутил два раза
Американский лидер Дональд Трамп перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в Осаке попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на стенограмму беседы Трампа и Путина с журналистами, которую опубликовал пресс-пул Белого дома.
Обновлено в 13:17
Космос
Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос
Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено в 04:03
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Футбол
Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке африканских наций
В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Туниса сыграла вничью с Мали 1:1.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Политика
В отношении Нила Ушакова в Латвии возбудили уголовное дело
В Латвии начато уголовное производство в отношении бывшего мэра Рики, а ныне депутата Европарламента Нила Ушакова.
Обновлено в 12:34