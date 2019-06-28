Футбол

РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты СимонянаТелеканал 360° 09:05

Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году. За все эти годы он он трижды исполнял обязанности президента организации, а в декабре 2017 года участвовал в жеребьевке финальной части чемпионата мира по футболу в России.
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РФС: «Симонян находился на плановом обследовании, о госпитализации речи не идет»

Sport24.ru07:06

Никита Симонян был в больнице, но он не госпитализирован

Спорт день за днем09:01

В РФС рассказали о состоянии здоровья Никиты Симоняна

РИА Новости07:09

РФС: Симонян находился на плановом обследовании, о госпитализации речи не идёт

Чемпионат07:28

РФС ответил на сообщения о госпитализации Никиты Симоняна

РБК07:26

Симонян вернулся домой, о госпитализации речи не идет

Спорт-Экспресс07:08

РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты Симоняна

Комсомольская правда08:08
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Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
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Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.
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Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
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Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Наука

На Кипре обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

Затонувший римский корабль с амфорами обнаружили на юге Кипра. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 02:09
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Политика

Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании

Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
Политика

Макрон приветствовал Путина по-русски

Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Финансы

Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

Обновлено в 03:56
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа»

Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Одномоторный самолет упал на жилой дом в США

В результате падения летательного аппарата погиб его пилот и один человек, проживающий в доме.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Религия

Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Обновлено в 11:10
Гаджеты

Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США

Разобрав Huawei P30 Pro на составные части, специалисты пришли к выводу, что лишь 15 из 1631 деталей смартфона принадлежат американским разработчикам.
Обновлено в 13:00
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом

Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом То, что дети наших звёзд нередко сбегают от публичности за границу - давно не секрет.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

Рассекречены документы о первых испытаниях автомата Калашникова

Обновлено в 01:56
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Музыка

Суд отклонил иск Дидье Маруани к Филиппу Киркорову на 272 млн рублей

Обновлено в 12:27
Кино

Гонки продолжаются: Вышел новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В сети появился третий трейлер грядущего спин-оффа популярной франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 11:55
Политика

На встрече с Путиным Трамп пошутил два раза

Американский лидер Дональд Трамп перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в Осаке попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на стенограмму беседы Трампа и Путина с журналистами, которую опубликовал пресс-пул Белого дома.
Обновлено в 13:17
Космос

Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос

Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено в 04:03
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
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В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Футбол

Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке африканских наций

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Туниса сыграла вничью с Мали 1:1.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

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Политика

В отношении Нила Ушакова в Латвии возбудили уголовное дело

В Латвии начато уголовное производство в отношении бывшего мэра Рики, а ныне депутата Европарламента Нила Ушакова.
Обновлено в 12:34
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Никита Симонян
Футболист
Советский футболист армянского происхождения, тренер; футбольный функционер, первый вице-президент РФС. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер СССР.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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