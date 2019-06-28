Футбол

РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты СимонянаКомсомольская правда 08:08

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) 92-летний Никита Симонян проходил плановое обследование, состоянию его здоровья ничто не угрожает - РФС опроверг информацию о госпитализации заслуженного мастера спорта.
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РФС: «Симонян находился на плановом обследовании, о госпитализации речи не идет»

Sport24.ru07:06

РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты Симоняна

Комсомольская правда08:08

Симонян вернулся домой, о госпитализации речи не идет

Спорт-Экспресс07:08

РФС: Симонян находился на плановом обследовании, о госпитализации речи не идёт

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РФС ответил на сообщения о госпитализации Никиты Симоняна

РБК07:26

В РФС рассказали о состоянии здоровья Никиты Симоняна

РИА Новости07:09

В РФС рассказали о состоянии здоровья Симоняна

RT на русском07:37
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Никита Симонян
Футболист
Советский футболист армянского происхождения, тренер; футбольный функционер, первый вице-президент РФС. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер СССР.
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