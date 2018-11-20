Футбол

РФС опроверг информацию о досмотре российских болельщиков в Стокгольме
Известия
16:23

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Российский футбольный союз (РФС) опроверг информацию о массовом досмотре российских болельщиков полицией в метро Стокгольма перед матчем сборных России и Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе союза.
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