Российский футбольный союз (РФС) опроверг информацию о массовом досмотре российских болельщиков полицией в метро Стокгольма перед матчем сборных России и Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

РФС опроверг информацию о досмотре российских болельщиков в Стокгольме

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