РФС утвердил бюджет на 2019 годЧемпионат 04:35

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Планируемые доходы союза составили 4,373 млрд рублей, а расходы – 4,482 млрд.

РФС утвердил бюджет на 2019 год

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