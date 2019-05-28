Футбол

РФС утвердил бюджет на 2019 годЧемпионат 04:35

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Планируемые доходы союза составили 4,373 млрд рублей, а расходы – 4,482 млрд.
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РФС утвердил бюджет на 2019 год

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Чемпионат мира-2018 потребовал новых миллиардов

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РФС утвердил бюджет на 2019 год

Чемпионат04:35

РФС заложил в бюджет на 2019 год доход в 4,373 млрд рублей

Sport24.ru04:30

Конференция РФС утвердила бюджет организации на 2019 год

ТАСС04:42

Половину бюджета 2018 года РФС потратил на сборные

Спорт-Экспресс04:18

Расходы РФС на подготовку к Евро-2020 в 2018 году составили 26 млн рублей

РИА Новости08:32
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
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Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден

Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Спорт

Российские волейболистки проиграли Германии в Лиге наций

Сборная идет на 14-м месте в Лиге наций. В следующем матче Россия сыграет с Японией.
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Обновлено в 09:37
Происшествия

Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
Религия

В РПЦ удивлены, что строительство храмов вызывает возмущение

Обновлено в 08:30
Авто

Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа

Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол

Конов: «Кононов продолжит тренировать „Спартак“»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов продолжит руководить командой в следующем сезоне.
Обновлено в 09:09
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

Обновлено в 08:00
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Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14

Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
Обновлено в 06:53
Кино

Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»

Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Авто

В России BMW построит новый завод с выходом к морю

Баварский автомобильный бренд BMW в скором времени может приступить к строительству нового завода на территории России.
Обновлено в 01:05
Политика

Глава района Хакасии заявил в полицию на корреспондента «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на журналиста «России 24» Ивана Литомина 22 мая, подал на него заявление в полицию.
Обновлено в 06:03
Общество

После жары на Москву может налететь торнадо

Обновлено в 05:44
Политика

Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО страны.
Обновлено в 09:31
Энергетика

Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля

Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
Обновлено в 09:13
Политика

Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в Вильнюсе

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами

Обновлено в 09:10
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

В Вольске Саратовской области подросток принес в школу №4 топор и ударил им ученицу из-за конфликта.
Обновлено в 05:45
Экономика

«Пятерочка» не сможет открывать новые магазины в Петербурге

Следовательно, торговая сеть не может больше арендовать или приобретать площади для открытия новых магазинов.
Обновлено в 09:21
Общество

В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери

В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Друзья принца Гарри считают его идеальным отцом

Что же, как считают астрологи, маленький Арчи станет настоящей радостью для своего отца: всю ту любовь, которую он не получил в детстве, Гарри отдаст ребенку.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол

Президент «Реала» отказался бесплатно отпустить Рамоса в Китай

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта.
Обновлено в 08:52
Политика

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Обновлено в 08:01
Происшествия

Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы

В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Калуге попал под следствие замначальника управления Росгвардии

Заместителя начальника управления Росгвардии по Калужской области подозревают в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Петербуржцы не могут вылететь в Анталью из-за поломки самолета

Обновлено в 02:06
Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
Обновлено в 05:25
Общество

ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму

Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
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