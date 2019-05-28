Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 годЧемпионат 04:35
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Планируемые доходы союза составили 4,373 млрд рублей, а расходы – 4,482 млрд.
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Политика
Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден
Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Спорт
Российские волейболистки проиграли Германии в Лиге наций
Сборная идет на 14-м месте в Лиге наций. В следующем матче Россия сыграет с Японией.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
Религия
В РПЦ удивлены, что строительство храмов вызывает возмущение
Обновлено в 08:30
Авто
Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
Конов: «Кононов продолжит тренировать „Спартак“»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов продолжит руководить командой в следующем сезоне.
Обновлено в 09:09
Гаджеты
Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14
Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
Обновлено в 06:53
Кино
Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»
Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Авто
В России BMW построит новый завод с выходом к морю
Баварский автомобильный бренд BMW в скором времени может приступить к строительству нового завода на территории России.
Обновлено в 01:05
Политика
Глава района Хакасии заявил в полицию на корреспондента «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на журналиста «России 24» Ивана Литомина 22 мая, подал на него заявление в полицию.
Обновлено в 06:03
Общество
После жары на Москву может налететь торнадо
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО страны.
Обновлено в 09:31
Энергетика
Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля
Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
Обновлено в 09:13
Политика
Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в Вильнюсе
Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
В Вольске Саратовской области подросток принес в школу №4 топор и ударил им ученицу из-за конфликта.
Обновлено в 05:45
Экономика
«Пятерочка» не сможет открывать новые магазины в Петербурге
Следовательно, торговая сеть не может больше арендовать или приобретать площади для открытия новых магазинов.
Обновлено в 09:21
Общество
В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери
В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Друзья принца Гарри считают его идеальным отцом
Что же, как считают астрологи, маленький Арчи станет настоящей радостью для своего отца: всю ту любовь, которую он не получил в детстве, Гарри отдаст ребенку.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
Президент «Реала» отказался бесплатно отпустить Рамоса в Китай
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Калуге попал под следствие замначальника управления Росгвардии
Заместителя начальника управления Росгвардии по Калужской области подозревают в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку
Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
Обновлено в 05:25
Общество
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11