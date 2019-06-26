Футбол
РФС одобрил изменение лимита на легионеров для РПЛРБК 05:31
Что решили В среду, 26 июня, на заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение об изменении лимита на легионеров в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2020 / 21.
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Новый лимит — прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды. Теперь заявка только восемь легионеров. Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикНовая газета 08:10
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