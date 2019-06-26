РФС одобрил изменение лимита на легионеров для РПЛРБК 05:31

Новый лимит — прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды. Теперь заявка только восемь легионеров. Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований.

Что решили В среду, 26 июня, на заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение об изменении лимита на легионеров в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2020 / 21.

РФС одобрил изменение лимита на легионеров для РПЛ

Общество Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Политика Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.

Общество Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.

Авто Dodge тизером анонсировал новую модель в исполнении SRT Оказывается, они были правдивы, так как Dodge только что выпустила короткий видео-тизер, демонстрирующий новую версию Charger.

Общество В КНДР пропал студент из Австралии В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.

Общество В Приморье целая отрасль может рухнуть на дно Отрасль, на которую возлагают большие надежды, вдруг оказалась в заблокированном состоянии.

Авто Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport Стала известна стоимость новой версии кроссовера Land Rover Discovery Sport в России.

Армия и оружие Российские военные покидают Венесуэлу «Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня», – сообщили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Политика Сенат США принял свой вариант проекта по борьбе с кризисом на границе Сенат США утвердил свой вариант законопроекта о выделении $4,6 млрд на укрепление границы с Мексикой, передает РИА Новости.

Политика Зеленский назначил своего постпреда в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.

Происшествия Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.

Наука 100 000 фотографий собрал всероссийский «народный» гербарий Платформа iNaturalist объединяет 600 000 пользователей по всему свету, сделавших суммарно уже более 22 миллионов наблюдений.

Театры Худрук МХАТ отреагировал на обращение актеров к Путину Актеры МХАТ имени Горького записали видео президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с проблемами репертуара и нового руководства.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.

Происшествия Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.