Футбол

РФС обязал «Урал-2» и «Зенит-Ижевск» переиграть матч первенства ПФЛ
РИА Новости
вчера в 11:16

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение о переигровке матча первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между екатеринбургским "Уралом-2" и ижевским "Зенитом", сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новостивчера в 11:16

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КДК РФС решил переиграть матч между «Уралом-2» и «Зенитом-Ижевск»

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Матч ПФЛ «Урал-2» - «Зенит-Ижевск» будет переигран

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Бомбардир.рувчера в 12:22
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Российский футбольный союз
Общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации. Занимается организацией и проведением спортивных мероприятий по футболу во всех его разновидностях на национальном уровне, формированием и подготовкой спортивных сборных команд страны, повышением роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни.
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