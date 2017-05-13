РФС объявил о создании юношеской футбольной лигиТАСС вчера в 07:51

Мы приняли решение о создании юношеской футбольной лиги U-17, которая будет проводиться в круговом формате на протяжении года.

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